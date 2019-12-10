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Поводов для эйфории нет: Порошенко прокомментировал Нормандский саммит

Комментариев: 3
Экс-президент Украины считает, что Путина интересует только газовый вопрос.
Поводов для эйфории нет: Порошенко прокомментировал Нормандский саммит
Фейсбук Петра Порошенко

По мнению Порошенко, встреча в Париже показала, что России доверять нельзя.  “Короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ“, - отметил Порошенко в фейсбуке. 

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Также народный депутат отметил, что отказ от судебных исков к “Газпрому“ и возращение на российский газовый рынок может создать для Украины большие проблемы.

Напомним, В Минобороны не исключают срыва договоренностей по Донбассу.
 

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Комментариев (3)
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Л_о_л_а    10.12.2019, 17:57
Оценка:  0
Л_о_л_а
у тебя - так точно....скоро снимут неприкосновенность и ты прямиком отправишься на нары
rafa84    10.12.2019, 17:53
Оценка:  +3
rafa84
КОГДА ТЫ УЖЕ ПОДОХНЕШЬ, МРАЗОТА КРОВАВАЯ ???
ШВЕЙК    10.12.2019, 18:15
Оценка:  -1
ШВЕЙК
Только после тебя чмырь. ))))
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