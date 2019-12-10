Поводов для эйфории нет: Порошенко прокомментировал Нормандский саммит

Экс-президент Украины считает, что Путина интересует только газовый вопрос.

По мнению Порошенко, встреча в Париже показала, что России доверять нельзя. “Короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ“, - отметил Порошенко в фейсбуке.

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Также народный депутат отметил, что отказ от судебных исков к “Газпрому“ и возращение на российский газовый рынок может создать для Украины большие проблемы.

Напомним, В Минобороны не исключают срыва договоренностей по Донбассу.



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