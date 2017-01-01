Украина оказалась в лидерах по дешевизне интернета

Больше всего за интернет со скоростью 100 Мбит/с платят жители ЮАР - в среднем $87 в месяц.

Исследователи проанализировали прайс-листы 233 крупнейших поставщиков безлимитного домашнего оптоволоконного интернета в 62 странах мира, сообщает во вторник, 10 декабря, Picodi.

Средняя скорость проводного интернета в мире на декабрь 2019 года составляет 70 Мбит/с. Наиболее часто провайдеры предлагают (в 55 из 62 стран) скорость в 100 Мбит/с. Она позволяет свободно просматривать сайты на нескольких устройствах одновременно и смотреть потоковое видео в разрешении до 4K (UHD).

Однако для некоторых стран 100 Мбит/ это низкая скорость. В Польше и Румынии минимальный канал - 150 Мбит/с, во Франции - 200 Мбит/с, в Сингапуре - 500 Мбит/с.

Больше всего за интернет со скоростью 100 Мбит/с платят жители ЮАР - в среднем $87 в месяц. Примерно $69 ежемесячно за такое подключение отдают жители Исландии и Норвегии. Дешевые 100 Мбит/с в Молдове - $9,66 в месяц и России - $7,68 в месяц. Украина оказалась лидером по дешевизне - $6,19 в месяц.

Из 62 проанализированных стран в 25 регионах, включая Австралия, Бразилия, Германия, Швейцария, Чили, Италия, Португалия, США и ЮАР) за $20 нельзя подключиться к безлимитному проводному интернету.

В 24 из 44 стран, где провайдеры предлагают тариф 1 Гбит/с, ежемесячная стоимость такого подключения превышает $50. Наиболее дорогими в этом плане являются Австрия и Австралия с ценами $220 и $231 в месяц соответственно.

Высокоскоростной интернет 1 Гбит/с дешевле $20 можно найти в Украине, Венгрии, Индии, Молдавии и Латвии. Самый дешевый высокоскоростной интернет доступен в Румынии по цене всего $8,84 за месяц.

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