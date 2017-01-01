Сотрудники вильнюсского аэропорта создали уникальную елку, при изготовлении которой использовались запрещенные к провозу предметы.

Елка из ножниц "украшена" зажигалками, отвертками, лезвиями и ножами 15min.lt

В аэропорту столицы Литвы появилась уникальная рождественская елка. Она сделана из запрещенных вещей, которые были изъяты при проверке у пассажиров, пишет 15min.lt.

Зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны - все это запрещено провозить в ручной клади на борту самолетов. И все эти предметы, изъятые у пассажиров, попали на необычную елку в аэропорту Вильнюса.

Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас подчеркнул, что сотрудники аэропорта запрещенные предметы не конфискуют. Пассажиры могут их оставить провожающим.

Но если человек путешествует один, то такие предметы следует оставить на контроле в аэропорту.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных предметов

Напомним, что из электромобиля Nissan Leaf сделали "рождественскую елку".

Также Корреспондент.net писал, что в Киеве на Софийской площади установили главную елку страны. Высота праздничного дерева составила 30 метров.



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