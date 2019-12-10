Кепка и скандалы с Крымом. Чем запомнился Лужков

В Германии ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, ему было 83 года. Корреспондент.net вспомнил, чем он занимался во главе российской столицы и что говорил об Украине.

Юрий Лужков – заметная политическая фигура России 90-х – начала 2000-х годов. Он 18 лет руководил Москвой, а уволен был с формулировкой “утратил доверие”.

Именно Лужков создавал партию Единая Россия, которая стала опорой власти Владимира Путина.

В Украине Лужкова тоже хорошо знали, он неоднократно позволял себе нелицеприятные высказывания о нашей стране.

Политическая карьера

В начале карьеры Лужкова поддерживал Борис Ельцин. 26 апреля 1990 года на первой сессии демократического Моссовета Лужкову предложили занять должность председателя исполкома Моссовета, то есть, по сути, главы столичного правительства.

Моссовет был самым первым в Советском Союзе органом местного самоуправления, в котором демократические силы получили большинство. Но это не помешало «демократам» доверить Москву классическому советскому управленцу Лужкову.

Лужков всю карьеру позиционировал себя, как “крепкий хозяйственник”. В 1992 году он впервые выиграл выборы мэра Москвы и руководил городом аж до 2010 года.

В 1990-е он был одним из самых популярных политиков в России. Его политическим партнером считался будущий премьер-министр РФ Евгений Примаков.

В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы с формулировкой в указе “утрата доверия”. Как утверждал Лужков в своей книге — из-за заявлений о том, что главы регионов России должны избираться, а не назначаться, как это было с 2004 по 2012 год. Дмитрий Медведев не выразил 10 декабря официальные соболезнования по поводу кончины Юрия Лужкова, хотя, как сообщается, передал слова сочувствия семье.

Позиция по Украине

В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации России признал Севастополь частью территории России и квалифицировал действия руководства Украины по её отторжению как противоречащие международному праву.

В 2000-е Лужков финансировал проекты, направленные на сохранение российского влияния в Крыму.

Лужков всегда считал Крым российским. Свое мнение он объяснял тем, что якобы Крымская область была передана из юрисдикции РСФСР в УССР в 1956 году "волюнтаристским решением" секретаря КПСС Никиты Хрущева.

"В 1954 году Севастополь не вошел в число тех территорий, которые Никита Хрущев передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать – в пользу той правды, тех государственных позиций, и того государственного права, которое имеет Россия по отношению к своей военно-морской базе", – говорил он.

Экс-глава МВД Юрий Луценко назвал эти слова "позорными" и рекомендовал возбудить уголовное дело, а Служба безопасности Украины объявила на тот момент еще мэра Москвы "персоной нон-грата" и запретила ему въезд в страну.

Лужков критиковал Оранжевую революцию: "Мы видим этот апельсиновый подкормленный шабаш". Называл Севастополь "русским городом, военно-морской базой России".

После прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году Лужкову вновь разрешили въезд в Украину. К Януковичу он относился с особым пиететом. "И я готов снять свою любимую кепку, чтобы быть похожим на Януковича! - кричал бывший мэр.

Коррупция

Третьей женой Лужкова в 1991 году стала Елена Батурина.

Батурина - одна из самых богатых женщин России. Экс-владелица и соучредитель московской бизнес-империи Интеко, глава наблюдательного совета Inteco Management. Forbes оценил ее благосостояние в 1,1 миллиард долларов.

Впервые о Батуриной заговорили еще в начале девяностых. Тогда на волне массовой приватизации появилась компания Интеко. Занималась она, конечно же, обеспечением госзаказов московской мэрии. Компания быстро завоевала почти четверть московского рынка домостроения, скупила ряд цементных заводов и стала крупнейшим поставщиком цемента в России.

В 2003 Ведомости подготовили статью, в которой говорилось, что московская мэрия делает для жены Юрия Лужкова “приятные исключения”. В 2004 году в аквапарке Трансвааль-парк обрушилась кровля здания. В результате обвала погибли 28 человек, пострадали более ста. Издание Коммерсант сообщило, что на момент трагедии аквапарком полностью руководила компания Батуриной.

“Нигде, кроме Москвы, бизнес Батуриной не развивается успешно”, - говорил российский оппозиционер Борис Немцов.