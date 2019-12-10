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Группа бывших политзаключенных украинцев отправилась на реабилитацию в Латвию

Комментариев: 1
10 бывших пленников Кремля сегодня отправились на реабилитацию в Латвию.
Группа бывших политзаключенных украинцев отправилась на реабилитацию в Латвию
Госпогранслужба

10 украинцев, вышедших в этом году из тюремного заключения в РФ сегодня отправились на реабилитацию в Латвию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины

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Игорь Гриб, отец бывшего политзаключенного Павла Гриба рассказал, что бывшие пленники Кремля отправились в Юрмалу по приглашению правительства Латвии. 

Гриб также отметил и поблагодарил украинских пограничников, которые доставили группу в “Борисполь“ и обеспечили комфортный проход паспортного контроля.

Напомним, бывшие политзаключенные Карпюх и Балух будут сотрудничать с офисом омбудсмена

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Теги: политзаключенные, Погранслужба, Юрмала, реабилитация
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    10.12.2019, 19:04
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ШО ХЭРОИФ ДОМА НЕ ЛЭЧЮТЬ ?
ЗЕЛЁНКИ НЭМА ? )))
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