Группа бывших политзаключенных украинцев отправилась на реабилитацию в Латвию
10 бывших пленников Кремля сегодня отправились на реабилитацию в Латвию.
10 украинцев, вышедших в этом году из тюремного заключения в РФ сегодня отправились на реабилитацию в Латвию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
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Игорь Гриб, отец бывшего политзаключенного Павла Гриба рассказал, что бывшие пленники Кремля отправились в Юрмалу по приглашению правительства Латвии.
Гриб также отметил и поблагодарил украинских пограничников, которые доставили группу в “Борисполь“ и обеспечили комфортный проход паспортного контроля.
Напомним, бывшие политзаключенные Карпюх и Балух будут сотрудничать с офисом омбудсмена
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