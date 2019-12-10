МИД РФ раскритиковал украинскую резолюцию по Крыму

В РФ указали на то, что количество военных в аннексированном Крыму сейчас "даже ниже разрешенного российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота".

Министерство иностранных дел РФ утверждает, что проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, подготовленный украинской делегацией, содержит "неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации, о чем стало известно из сообщения ведомства во вторник, 10 декабря.

"Он (проект резолюции) содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

При этом в российском дипведомстве указали на то, что количество российских военных в аннексированном Крыму сейчас "даже ниже разрешенного российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота". Кроме того, российские дипломаты указали на то, что в акватории Азовского моря нет российских военно-морских баз, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства.

"Предпринимаемые Россией меры (выборочный осмотр судов, в том числе российских) соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов в отношении Крымского моста и нашей страны в целом. Действия же Украины, которая активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска и продолжает систематически закрывать отдельные районы близлежащей акватории для проведения артиллерийских стрельб, как раз направлены на милитаризацию Азовского моря", - говорится в сообщении.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

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