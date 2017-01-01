Трамп назвал официальные обвинения против него "смехотворными"

Американский президент назвал своего оппонента коррумпированным политиком, а его заявление "ужасным и мошенническим".

Президент США Дональд Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения, проект которых был сегодня обнародован в Палате представителей. Об этом Трамп написал во вторник, 10 декабря, в своем микроблоге Twitter.

"Надлер (Джеррольд Надлер - председатель комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей. - Ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" - написал Трамп.

Он также раскритиковал главу комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, назвав его "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление".

"Его поймали на этом, он очень смутился, но с ним ничего не случилось после совершения этого мошенничества" - написал Трамп, отметив, что в конце концов, за это придется ответить.

Напомним, 10 декабря в отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения по делу об импичменте. Трамп обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Как известно, в США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому сопернику Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп отрицает эти обвинения.

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