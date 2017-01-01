Самая молодая в мире. Кто правит Финляндией

34-летняя Санна Марин возглавила кабинет министров Финляндии, она самый молодой премьер-министр в мире.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук больше не самый молодой премьер в мире. Это звание у него перехватила Санна Марин из Финляндии. Гончаруку 35 лет, Марин – 34. До этого она занимала пост министра транспорта и коммуникаций.

Санна Марин станет третьей женщиной - премьер-министром в истории Финляндии.

Что о ней известно

По словам Марин, возраст и пол в ее работе не имеют большого значения: "Я не думаю о своем возрасте и гендере. Для меня главное - то, ради чего я занимаюсь политикой, и то, что мы должны сделать, чтобы снова завоевывать доверие избирателей".

По данным СМИ, Санна Марин выросла в однополой семье - будущего политика воспитывала мама и ее партнерша. Семья жила в съемной квартире. В интервью интернет-изданию Menaiset в 2015 году Санна Марин признавалась, что в детстве чувствовала себя "невидимкой", потому что не могла открыто говорить о своей семье.

Марин первой в своей семье получила высшее образование. В 27 лет она уже заняла пост главы администрации города Тампере, а в 2015 году стала депутатом парламента.

Вместе со своим партнером Марин воспитывает дочь, которой сейчас 1 год и 10 месяцев.

Страна молодых женщин

Все пять лидеров партийной коалиции в Финляндии - женщины, четырем из них нет 35 лет. Левый союз возглавляет 32-летняя Ли Андерссон, лидером Зеленого союза с июня этого года является Мария Охисало, которой сейчас 34 года. Шведскую народную партию Финляндии уже более 3,5 лет возглавляет 55-летняя Анна-Майя Хенрикссон. 32-летняя Катри Кулмуни занимает пост председателя партии Центр. Ожидается, что Катри Кулмуни в ближайшее время будет назначена министром финансов.

Кризис

Предыдущий премьер, Антти Ринне, пробыл в должности только около полугода и ушел в отставку на фоне скандала вокруг забастовки сотрудников финской почты. Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело бы к снижению их зарплат. После забастовки работников почты вопрос о трудовом соглашении был снят с повестки дня.

Однако оппозиционные политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство запланированные изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.