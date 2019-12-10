Девятилетний вундеркинд бросил университет из-за конфликта с руководством

В последний момент руководство университета заявило, что завершить учебу до дня рождения нереально и что с родителями мальчика возникли разногласия .

Девятилетний бельгиец Лоран Симонс, который поступил в Технический университет Эйндховена, был близок к получению диплома о высшем образовании, но в итоге ушел из учебного заведения из-за разногласий с его руководством, пишет Интерфакс-Россия.

Лоран родился в бельгийском Остенде. В шесть лет мальчик поступил в старшие классы и через год параллельно начал работать в медицинском центре университете Амстердама, куда перебрались его родители. В восемь он получил диплом о среднем образовании со специализацией в области математических наук.

Уже в марте 2019 года Лоран в девятилетнем возрасте поступил на факультет электротехники университета Эйндховена и написал работу бакалавра за полгода вместо трех лет, отмечают нидерландские СМИ.

Защита диплома бакалавра планировалась до 26 декабря, когда ему исполнится 10 лет. В этом случае он побил бы рекорд американца Майкла Карни, ставшего выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.

Но в последний момент руководство университета заявило, что завершить учебу до дня рождения нереально и что с родителями мальчика возникли разногласия по поводу графика.

"Родители не согласились с нами, и мы сожалеем об этом", - говорилось в сообщении руководства вуза.

Родители Лорана в итоге решили забрать документы.

Сам мальчик в инстаграме заявил, что руководство вуза пытается ввести общественность в заблуждение.

"Университет говорил прессе, что я завершу учебу до конца года. А теперь вдруг заявляет, что это произойдет в середине 2020 года! Неужели университет Эйндховена хочет обмануть всех?" - написал мальчик.

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