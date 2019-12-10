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Девятилетний вундеркинд бросил университет из-за конфликта с руководством

Комментариев: 2
В последний момент руководство университета заявило, что завершить учебу до дня рождения нереально и что с родителями мальчика возникли разногласия .
Вундеркинд из Бельгии
Вундеркинд из Бельгии
Instagram/laurent_simons
 
Девятилетний бельгиец Лоран Симонс, который поступил в Технический университет Эйндховена, был близок к получению диплома о высшем образовании, но в итоге ушел из учебного заведения из-за разногласий с его руководством, пишет Интерфакс-Россия.
 
Лоран родился в бельгийском Остенде. В шесть лет мальчик поступил в старшие классы и через год параллельно начал работать в медицинском центре университете Амстердама, куда перебрались его родители. В восемь он получил диплом о среднем образовании со специализацией в области математических наук.
 
Уже в марте 2019 года Лоран в девятилетнем возрасте поступил на факультет электротехники университета Эйндховена и написал работу бакалавра за полгода вместо трех лет, отмечают нидерландские СМИ.
 
Защита диплома бакалавра планировалась до 26 декабря, когда ему исполнится 10 лет. В этом случае он побил бы рекорд американца Майкла Карни, ставшего выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.
 
Но в последний момент руководство университета заявило, что завершить учебу до дня рождения нереально и что с родителями мальчика возникли разногласия по поводу графика. 
 
"Родители не согласились с нами, и мы сожалеем об этом", - говорилось в сообщении руководства вуза.
 
Родители Лорана в итоге решили забрать документы.
 
Сам мальчик в инстаграме заявил, что руководство вуза пытается ввести общественность в заблуждение. 
 
"Университет говорил прессе, что я завершу учебу до конца года. А теперь вдруг заявляет, что это произойдет в середине 2020 года! Неужели университет Эйндховена хочет обмануть всех?" - написал мальчик.

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Теги: образование, вундеркинд, Бельгия, Нидерланды, университет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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LeonMaster    10.12.2019, 22:54
Оценка:  0
LeonMaster
То есть университет пошел на встречу и изменил правила приема под мальчика, а ни ему ни родителям, образование, уступки, все до лампочки, рекорд хотели побить. Чтобы занять место в цирке, вместе с человеком-обезьяной, человеком-слоном,усатой женщиной. Цирк.
Все говорят о вундеркиндах когда те дети
LeonMaster    10.12.2019, 22:56
Оценка:  0
LeonMaster
постоянные истории - в 10 лет закончил университет, в 12, в 15 доктор наук и тд. Но что мы знаем о их жизни после? Когда встают взрослыми? Видно истории о спившихся депрессивных людях в СМИ не в почете.
Всему свое время, интеллект это здорово, но социализацию никто не отменял.
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