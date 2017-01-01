Лавров почти час беседовал с Трампом

После встречи с американским лидером глава МИД России не стал отвечать на вопросы журналистов.

В Вашингтоне завершились переговоры президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, проходившие во вторник, 10 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что беседа американского лидера с российским министром продлилась около 45-50 минут. Он вышел из Белого дома в 15.20 по местному времени (22.20 по киевскому времени).

После переговоров Лавров не стал отвечать на вопросы ожидавших его журналистов, а только помахал им рукой.

Напомним, 10 декабря глава МИД России прибыл в Вашингтон. Ранее он встретился с госсекретарем США Майклом Помпео.

По итогам переговоров с главой Госдепа Лавров заявил, что Москва получила предложение о продлении договора о СНВ (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и предложила принять соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны.

Предыдущий визит российского министра в США состоялся в мае 2017 года.

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