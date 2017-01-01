Трамп призвал РФ урегулировать конфликт с Украиной

Американский лидер также предостерег главу МИД России от любого вмешательства Москвы в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной и предостерег от попыток вмешаться в американские выборы. Об этом 11 декабря сообщило агенство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Помимо этого американский лидер подчеркнул в беседе с Лавровым, что он поддерживает глобальный контроль за вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай.

Сам Трамп после встречи с российским министром заявил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Москвой в ближайшем будущем.

"Ожидаю с нетерпением продолжения нашего (с РФ) диалога в ближайшем будущем!" - написал он в Twitter

Кроме того, президент США подчеркнул, что "провел хорошую встречу с Лавровым и представителями России.

По его словам, стороны обсудили "много тем, в том числе торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".

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