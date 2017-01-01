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Трамп призвал РФ урегулировать конфликт с Украиной

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Американский лидер также предостерег главу МИД России от любого вмешательства Москвы в выборы в США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп
Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп
twitter.com/realDonaldTrump
 
Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной и предостерег от попыток вмешаться в американские выборы. Об этом 11 декабря сообщило агенство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
 
Помимо этого американский лидер подчеркнул в беседе с Лавровым, что он поддерживает глобальный контроль за вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай.
 
Сам Трамп после встречи с российским министром заявил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Москвой в ближайшем будущем.
 
"Ожидаю с нетерпением продолжения нашего (с РФ) диалога в ближайшем будущем!" - написал он в Twitter.
 
Кроме того, президент США подчеркнул, что "провел хорошую встречу с Лавровым и представителями России.
 
По его словам, стороны обсудили "много тем, в том числе торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".
 
Напомним, 10 декабря глава МИД России прибыл в Вашингтон. Сначала он провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а после этого почти час беседовал  с Трампом.

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Теги: Украина, Россия-США, Выборы, переговоры, Лавров, встреча, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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