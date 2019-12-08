Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой"

Жаир Болсонару раскритиковал шведскую школьницу после ее реакции на гибель индейцев в штате Мараньян.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой уделяется слишком много внимания в СМИ. Об этом 10 декабря сообщил портал Globo

Отмечается, что слова бразильского лидера прозвучали в ответ на высказывание школьницы о гибели представителей коренных народов в Бразилии.

В воскресенье, 8 декабря, Тунберг отреагировала на инцидент в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли из проезжающей машины.

Она написала в Twitter, что коренных жителей буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом, и назвала ситуацию позором.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019

Во вторник Болсонару прокомментировал перед журналистами пост экоактивистки.

"Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она", - заявил бразильский лидер.

При этом он подчеркнул, что его беспокоят "любые смерти" и что правительство хочет уменьшить незаконную вырубку леса в стране.

После этого, Тунберг по традиции поменяла описание в своем микроблоге на португальское слово Pirralha, которым ее обозвал Болсонару.

Также некоторое время на ее страничке была фраза: "очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". Она появилась после реакции президента США Дональда Трампа на ее выступление в ООН.

Обычно в статусе шведской школьницы размещено выражение: "16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера".

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