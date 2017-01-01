Лавров: Санкции США не остановят Северный поток-2

Меры против российских газопроводов, одобренные Конгрессом, говорят о желании разрушить отношения с Москвой, подчеркнул глава МИД России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что строительство российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток не будет остановлено в связи с введением санкций США. Об этом он заявил 11 декабря по итогам визита в Вашингтон, сообщает ТАСС

Накануне во вторник в Конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении Северного потока-2 и Турецкого потока для обеспечения энергетической безопасности Европы.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения", - подчеркнул Лавров.

По его словам, "дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается".

"Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся", - указал глава МИД России.

Корреспондент.net , 10 декабря Лавров прибыл в Вашингтон и провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а после этого Как сообщал, 10 декабря Лавров прибыл в Вашингтон и провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а после этого почти час беседовал с Трампом

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