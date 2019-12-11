В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

Среди убитых сотрудник полиции, два преступника и трое гражданских. Еще двое правоохранителей ранены.

На месте перестрелки в Джерси-сити

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити погибли шесть человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила телекомпания NBC.

Отмечается, что полицейский, расследовавший убийство, приблизился к двум подозреваемым, которые открыли огонь и убили его.

Затем они забарикадировались в магазине и вели перестрелку с правоохранителями на протяжении нескольких часов.

Район был оцеплен полицией и спецназом. По словам очевидцев, прозвучали сотни выстрелов.

В итоге злоумышленников ликвидировали. В ходе перестрелки погибли также трое гражданских лиц. Двое полицейских получили ранения.

Глава полиции города Майк Келли заявил журналистам, что мотивы двух убитых стрелков пока не известны. Мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп уточнил, что инцидент не имеет признаков террористической атаки.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что следит за ситуацией и выразил соболезнования родным погибших.

В американском городе произошло две стрельбы за день

Ранее сообщалось, что в одной из больниц чешского города Острава пациент устроил стрельбу, а позже покончил с собой. В результате инцидента погибли шесть человек.

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