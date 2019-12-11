В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити погибли шесть человек, среди которых сотрудник полиции. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила телекомпания NBC.
Отмечается, что полицейский, расследовавший убийство, приблизился к двум подозреваемым, которые открыли огонь и убили его.
Затем они забарикадировались в магазине и вели перестрелку с правоохранителями на протяжении нескольких часов.
Район был оцеплен полицией и спецназом. По словам очевидцев, прозвучали сотни выстрелов.
В итоге злоумышленников ликвидировали. В ходе перестрелки погибли также трое гражданских лиц. Двое полицейских получили ранения.
Глава полиции города Майк Келли заявил журналистам, что мотивы двух убитых стрелков пока не известны. Мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп уточнил, что инцидент не имеет признаков террористической атаки.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что следит за ситуацией и выразил соболезнования родным погибших.
Cмотрите фотогалерею: В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В американском городе произошло две стрельбы за день
Ранее сообщалось, что в одной из больниц чешского города Острава пациент устроил стрельбу, а позже покончил с собой. В результате инцидента погибли шесть человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet