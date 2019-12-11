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Лавров рассказал, чего Москва ждет от Зеленского

Комментариев: 1
В РФ рассчитывают, что украинский лидер выполнит предвыборные обещания и остановит войну на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
 
Министр иностранных дел Росии Сергей Лавров заявил, что саммит в Париже по урегулированию ситуации на Донбассе и двусторонняя встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского прошли в конструктивном ключе. Об этом глава МИД РФ рассказал журналистам по итогам рабочего визита в Вашингтон 10 декабря, сообщает ТАСС.
 
"Атмосфера переговоров и в нормандском формате, и затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной", - указал Лавров.
 
Он отметил, что разговор лидеров прошел "без идеологизированных громких заявлений" и стороны продемонстрировали настрой на поиск реального решения конфликта.
 
"Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив минские договоренности", - подчеркнул российский министр.
 
При этом Лавров добавил, что в Украине есть немало сил, пытающихся сорвать процесс мирного урегулирования.
 
 
Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

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Теги: Лавров, донбасс, Владимир Зеленский, минские договоренности, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СветБобра    11.12.2019, 06:29
Оценка:  +2
СветБобра
Так це Украіна напала на россію та окупувала іі землі ? Оце так новина.
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