Лавров рассказал, чего Москва ждет от Зеленского

В РФ рассчитывают, что украинский лидер выполнит предвыборные обещания и остановит войну на Донбассе.

Министр иностранных дел Росии Сергей Лавров заявил, что саммит в Париже по урегулированию ситуации на Донбассе и двусторонняя встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского прошли в конструктивном ключе. Об этом глава МИД РФ рассказал журналистам по итогам рабочего визита в Вашингтон 10 декабря, сообщает ТАСС

"Атмосфера переговоров и в нормандском формате, и затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной", - указал Лавров.

Он отметил, что разговор лидеров прошел "без идеологизированных громких заявлений" и стороны продемонстрировали настрой на поиск реального решения конфликта.

"Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив минские договоренности", - подчеркнул российский министр.

При этом Лавров добавил, что в Украине есть немало сил, пытающихся сорвать процесс мирного урегулирования.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран нормандской четверки . Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

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