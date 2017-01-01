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Мигрант из Китая пытался попасть в США в стиральной машине

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Другие его соотечественники прятались в сундуке, комоде и другой мебели. Всех их задержали пограничники.
Китайские мигранты пытались проникнуть в США, прячась в мебели и технике
Китайские мигранты пытались проникнуть в США, прячась в мебели и технике
twitter.com/CBPSanDiego
 
Сотрудники Пограничной службы США задержали 11 граждан Китая, которые пытались незаконно въехать на территорию страны в различной мебели. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
 
Отмечается, что американские пограничники остановили фуру из Мексики на въезде в Сан-Диего, штат Калифорния.
 
Внутри автомобиля они обнаружили 11 китайских мигрантов, прятавшихся в различной мебели. Людей, в частности, нашли в сундуке и комоде. Один из нелегалов находился в стиральной машине.
 
Никто из мигрантов серьезно не пострадал, всех их задержали.
 
Водитель фуры, 42-летний американец, арестован. 
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина перевозил нелегалов в РФ, спрятав их под товарами и вещами.

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Теги: США, граница, фото, мигранты, китайцы, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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