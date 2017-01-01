США повторно договорились с Канадой и Мексикой о свободной торговле

Страны внесут ряд изменений в условия свободной торговли между государствами. Вице-премьер Канады заявила, что это были "длительные, трудные и порой угрожающие переговоры".

США, Канада и Мексика повторно договорились об условиях свободной торговли Getty Images

США, Канада и Мексика повторно договорились о внесении ряда изменений в соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает Укринформ в среду, 11 декабря.

Подписания документа с участием официальных представителей трех стран состоялась в столице Мексики.

“Это были длительные, трудные и порой угрожающие переговоры. Мы дошли до финишной линии, поскольку научились работать вместе”, - сказала вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

По ее словам, все достигнутые в последнюю минуту договоренности - в национальных интересах Канады.

“Канада, США и Мексика договорились об улучшении новой NAFTA, усилят межгосударственное решение споров, защиту труда, окружающей среды, интеллектуальных прав, правил автомобилепроизводства, а также позволят сделать наиболее современную медицину доступной канадцам”, - подчеркнула вице-премьер-министр.

Это уже вторая церемония подписания обновленной Североамериканского соглашения о свободной торговле представителями США, Канады и Мексики. Более года назад предварительный вариант соглашения был подписан во время саммита G20 в Аргентине, однако он натолкнулся на критику членов Палаты представителей США. Чтобы получить согласие законодателей, администрации Трампа пришлось заново провести переговоры относительно некоторых пунктов соглашения.

Ранее сообщалось, что Китай надеется заключить торговую сделку с США в ближайшее время. Власти Китая надеются, что странам удастся заключить торговое соглашение, которое удовлетворит требования обеих сторон.

В свою очередь Der Spiegel сообщил, что Трамп хочет разрушить работу ВТО. Немецкий журнал предрек крах основ мировой торговли в считанные дни из-за действий американского президента.

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