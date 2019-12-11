“Никакого Бриони": Пропагандист Соловьев ответил Зеленскому

Российский телеведущий считает, что Путин заботится о своем народе больше, чем Зеленский.

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на приглашение посетить Донбасс. Соловьев рассказал, что ему запрещен въезд на территорию Украины.

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“При этом он “пригласил“ украинского президента на встречу в Донецке – так, словно этот город не является Украиной, а российский журналист имеет право назначать встречу президенту независимого государства“ - говорится в сообщении.

При этом российский ведущий рассказал раскритиковал “нормандские переговоры“ в Париже, в частности, высказывания президента Украины.

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“Зеленский отличился неумелыми ответами на вопросы о диалоге с лидерами бандформирований ОРДЛО, а Путин продемонстрировал большую заботу об интересах жителей Донбасса” - сказал он.

Напомним, Зеленский пригласил пропагандистов РФ на Донбасс.

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