Богдан спел на брифинге Зеленского в Париже

Богдан на брифинге президента попытался перебить журналистов и начал напевать слова, похожие на песню “Холодно“ Святослава Вакарчука.

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В Париже после проведения нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию. Глава Офиса президента Андрей Богдан во время его общения с прессой стоял позади главы государства. Пока президент почти пол часа отвечал на вопросы журналистов, глава ОПУ, очевидно, замерз. Чиновник начал напевать “холодно“, а идя к выходу затянул “дякуємо“, чем рассмешил всех присутствующих.

Забавный эпизод на брифинге Зеленского засняли на видео, передает 24 канал.

Так, в конце общения Зеленского с прессой Богдан попытался перебить журналистов и начал напевать слова, похожие на песню “Холодно“ Святослава Вакарчука.

“Спасибо-спасибо, холооодноооо“, – спел Богдан.

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Президент никак не отреагировал на пение главы ОПУ, а вот заместитель Богдана Кирилл Тимошенко и пресс-секретарь президента Юлия Мендель начали смеяться. Журналисты даже после этих намеков главы ОПУ продолжили задавать вопросы президенту. Когда брифинг все же закончился, Богдан шел к выходу и пел “Дякуууємооооо“.

Напомним, Вашингтон поздравил Киев с успехом на нормандской встрече в Париже. В США отметили, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

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