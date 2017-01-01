В Афганистане возле базы США произошел мощный взрыв
В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной военной авиабазы США взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы. Об этом сообщает агентство Pajhwok в среду, 11 декабря.
По предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданского населения. Отмечается, что неподалеку от базы располагаются госпиталь и школа.
Изначально отмечалось, что целью атаки был конвой НАТО. Позднее источник в альянсе эту информацию опроверг, назвав целью нападения близлежащую больницу.
По сообщению Pajhwok, взрыв произошел около 4:30 по местному времени (2:00 по Киеву).
В свою очередь местный телеканал Tolo News сообщает о столкновениях после взрыва между "иностранными военнослужащими" и нападавшими. Утверждается, что погибла одна женщина и 62 человека пострадали.
Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.
Уезд Баграм находится в 60 км к северу от Кабула. На его территории располагается крупная военная база США.
Ранее на этой неделе в Афганистане 13 военнослужащих и полицейских были убиты в результате двух отдельных взрывов в провинции Гильменд.
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