Эрдоган восхищается Трампом и Путиным

Турецкий президент, выступая перед студентами в Анкаре, охарактеризовал Путина и Трампа как лидеров, у которых нет скрытой повестки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина мировыми лидерами, которыми он восхищается. Об этом он сказал на выступлении перед студентами в Анкаре, передает Радио Свобода в среду, 11 декабря.

Эрдоган в то же время заявил, что в Европе не хватает вдохновенного лидера, а есть "серьезный кризис руководства и вакуум лидерства".

"Нравится вам или нет, мистер Трамп - важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто", - сказал Эрдоган и добавил, что отвечает Трампу взаимностью.

Путина он также охарактеризовал, как лидера, который ничего не скрывает и откровенен с Турцией. Третьим действующим лидером, которому симпатизирует Эрдоган, стал шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Его президент Турции назвал "молодым и активным" лидером, который поддерживает бедные страны.

Среди вдохновенных личностей прошлого Эрдоган назвал пророка Магомета и основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Отметил он и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Напомним, что ранее Эрдоган посоветовал Макрону обратиться к врачу. Президент Турции посоветовал французскому коллеге самому обратиться к врачу на предмет "смерти мозга", после заявления президента Франции о "смерти мозга" НАТО.

Также Эрдоган заявил, что Турцию не принимают в ЕС, потому что религия не позволяет. Лидер Турции считает, что заявку его страны на вступление в ЕС не поддерживают из-за вероисповедания турков.

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