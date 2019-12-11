Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эрдоган восхищается Трампом и Путиным

Комментариев: 0
Турецкий президент, выступая перед студентами в Анкаре, охарактеризовал Путина и Трампа как лидеров, у которых нет скрытой повестки.
Эрдоган заявил, что восхищается Трампом и Путиным
Эрдоган заявил, что восхищается Трампом и Путиным
Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина мировыми лидерами, которыми он восхищается. Об этом он сказал на выступлении перед студентами в Анкаре, передает Радио Свобода в среду, 11 декабря.

Эрдоган в то же время заявил, что в Европе не хватает вдохновенного лидера, а есть "серьезный кризис руководства и вакуум лидерства".

"Нравится вам или нет, мистер Трамп - важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто", - сказал Эрдоган и добавил, что отвечает Трампу взаимностью.

Путина он также  охарактеризовал, как лидера, который ничего не скрывает и откровенен с Турцией. Третьим действующим лидером, которому симпатизирует Эрдоган, стал шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Его президент Турции назвал "молодым и активным" лидером, который поддерживает бедные страны.

Среди вдохновенных личностей прошлого Эрдоган назвал пророка Магомета и основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Отметил он и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Напомним, что ранее Эрдоган посоветовал Макрону обратиться к врачу. Президент Турции посоветовал французскому коллеге самому обратиться к врачу на предмет "смерти мозга", после заявления президента Франции о "смерти мозга" НАТО.

Также Эрдоган заявил, что Турцию не принимают в ЕС, потому что религия не позволяет. Лидер Турции считает, что заявку его страны на вступление в ЕС не поддерживают из-за вероисповедания турков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Путин, Турция, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
АБАМЧУК    11.12.2019, 10:14
Оценка:  0
АБАМЧУК
НУ ЭТО В НАТУРЕ ЗРАДА
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь