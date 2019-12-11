Остров Бугенвиль решил отделиться от Папуа-Новой Гвинеи

За соответствующее решение проголосовали 98% жителей острова. Согласие на отделение должен дать парламент Папуа-Новой Гвинеи, и тогда на Бугенвиле создадут отдельное государство.

На референдуме о независимости Бугенвиля почти 98% жителей острова проголосовали за отделение от Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 11 декабря.

В пользу создания собственного государства высказались 176 тыс. участников голосования, три тысячи посчитали достаточной широкой автономию. Власти Папуа - Новой Гвинеи, разрешившие референдум, рассчитывали, что жители острова не захотят жить отдельно. Окончательное согласие должен дать парламент страны.

Бугенвиль - крупнейший в группе Соломоновых островов. Названный в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, в 1970-е годы он был включен в состав Папуа - Новой Гвинеи. Дважды в течение последних 50 лет он пытался отделиться, что привело к длительному военному конфликту, в ходе которого погибли более 15 тыс. человек.

Напомним, что ранее в Папуа-Новой Гвинее скончались 35 пациентов одной больницы. По предварительной информации - от бактерии клебсиеллы, которая не позволяет организму воспринимать обычные антибиотики.

Также сообщалось, что в Океании неизвестные массово убивают и расчленяют аборигенов. В одной из деревень в Папуа-Новой Гвинее погибли 16 человек: восемь детей в возрасте от года до 15 лет и восемь женщин, две из которых были беременны.

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