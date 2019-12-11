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Анатолия Гриценко будут заочно судить в РФ

Комментариев: 7
Стало известно, в чем обвиняют украинского политика.
В России Гриценко заочно объявлен в розыск
В России Гриценко заочно объявлен в розыск
Фейсбук Анатолия Гриценко

Российский следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины, лидера партии “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Украинского политика обвиняют в “призывах к террористической деятельности на территории РФ с использованием СМИ“. В России Гриценко заочно объявлен в розыск и в апреле 2019 года – заочно арестован.

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Российские следователи заявили, что в 2014 году, во время прямой трансляции на телеканале “1+1“, Гриценко якобы публично призывал к террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов.

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире “112 Украина“ 2 июля 2017 года в террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога.

Российское следствие утверждает, что причастность Гриценко к якобы совершению такого преступления “подтверждается собранными доказательствами“.

Сам Гриценко заявлял, что мотивы российского следствия исключительно политические и преследование политически мотивировано.

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Стоит отметить, Анатолий Гриценко был министром обороны Украины (2005-2007), народным депутатом Украины VI и VII созывов, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (VI созыва), председателем политической партии “Гражданская позиция“ и полковником запаса.

В марте 2019 года Гриценко участвовал в выборах президента Украины, но во второй тур не прошел.

Как сообщалось 11 октября, суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко.

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Теги: Анатолий Гриценко, Россия, Следком РФ
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Комментариев (7)
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Woodbrother    11.12.2019, 11:47
Оценка:  +1
Woodbrother
Заочно осудят, заочно отсидит, заочно выйдет из заключения. На следственном комитете россии работают одни придурки.
fkrfyfan    11.12.2019, 11:16
Оценка:  -2
fkrfyfan
Да он же придурок как логопед
Антибес    11.12.2019, 11:11
Оценка:  -1
Антибес
Какой смысл судить младшего лейтенанта ФСБ Гриценко,непонятно.Вы бы ещё заочно осудили старшего лейтенанта ФСБ Порошенко!)))))
Woodbrother    11.12.2019, 11:49
Оценка:  +1
Woodbrother
Просто у вас на россии правят придурки, давно выжившие из ума.
Peyot    11.12.2019, 10:44
Оценка:  +3
Peyot
да они ему должны всю ж0пу медалями обвешать за то что он раз продал за грошы армию Украины что дало возможность в легкую окупировать Крым и донбас!
dиk    11.12.2019, 10:35
Оценка:  +1
dиk
Че, самолет из Аргентины залетел прям в СК РФ?
Путин_xyйло    11.12.2019, 10:47
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Это клей "Момент".
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