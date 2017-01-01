Состоялась гонка дронов, управляемых человеком и искусственным интеллектом

Искусственный интеллект проиграл в гонке беспилотников. Дрон под управлением человека оказался в два раза быстрее.

Беспилотник, которым управлял один из лучших пилотов дронов в мире швейцарец Габриэль Кохер, легко опередил дрона, "пилотом" которого был искусственный интеллект (ИИ). Гонки с препятствиями Drone Racing League прошли в американском Техасе, пишет Digital Trends.

Ранее в таких гонках участвовали лишь беспилотники, которыми управляли люди. В этом году в соревнования включили этап с состязанием ИИ.

В результате гонок дрон команды MAVLab под управлением ИИ преодолел трассу с препятствиями за 12 секунд. Этот результат оказался в два раза медленнее, чем у аппарата, за "штурвалом" которого был Габриэль Кохер (6 секунд).

Тем не менее, команде с ИИ, достался "поощрительный" приз – один миллион долларов за самого быстрого дрона в этом сезоне гонки.

"Всего десять лет назад для дрона вам бы потребовался процессор, который был бы размером с обеденную тарелку и потреблял бы столько энергии, что становился бы горячим и на нем можно было бы пожарить яичницу", - рассказал старший научный сотрудник в области авионики и авиационных систем Университета Западной Англии, доктор Стив Райт.

Он добавил, что теперь процессор имеет размер игральной карты и уже не так нагревается.

Ранее сообщалось, что японцы представили бесшумный дрон в виде шара. Он передвигается с помощью ультразвуковых вибраций.

Также мы писали, что сотрудники СБУ задержали двух жителей Кривого Рога, которые переправляли каннабис в Россию с помощью беспилотника.



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