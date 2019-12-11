Физиогномист рассказал о жестах и и мимике "нормандских переговорщиков"
Физиогномист Александр Иванов прокомментировал мимику и жесты всех участников “нормандских переговоров“, которые были проведены в понедельник, 9 декабря, в Париже. Речь идет о Владимире Зеленском, Владимире Путине, Ангеле Меркель и Эммануэле Макрон, пишет ТСН.
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По мнению специалиста, спокойнее всего себя вели главы Германии и Франции. В тоже время президенты Украины и РФ волновались. Зеленский пил воду, а Путин “топтался ногой“.
Эта встреча стрессовая и для Путина, и для Зеленского. Оба испытывают стресс, дискомфорт, - пояснил он
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Также физиогномист объяснил фразу Владимира Путина о том, что власти Франции “принимают очень активное участие в нашей жизни“.
Путин на политическом языке сказал, что это их территория. Мы вас не просили туда залезать - отметил он
Несмотря на разногласия европейские лидеры остались довольными.
Они улыбались, у них была очень высокая степень синхронности жестов - подытожил специалист
Напомним, Вашингтон поздравил Киев с успехом на нормандской встрече в Париже. В США отметили, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.
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