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Физиогномист рассказал о жестах и и мимике "нормандских переговорщиков"

Комментариев: 4
По мнению физиогномиста, спокойными были Макрон и Меркель, а Путин и Зеленский волновались.
Матрешки с изображением президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
Матрешки с изображением президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
EPA/UPG

Физиогномист Александр Иванов прокомментировал мимику и жесты всех участников “нормандских переговоров“, которые были проведены в понедельник, 9 декабря, в Париже. Речь идет о Владимире Зеленском, Владимире Путине, Ангеле Меркель и Эммануэле Макрон, пишет ТСН.

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По мнению специалиста, спокойнее всего себя вели главы Германии и Франции. В тоже время президенты Украины и РФ волновались. Зеленский пил воду, а Путин “топтался ногой“.

Эта встреча стрессовая и для Путина, и для Зеленского. Оба испытывают стресс, дискомфорт, - пояснил он

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Также физиогномист объяснил фразу Владимира Путина о том, что власти Франции “принимают очень активное участие в нашей жизни“.

Путин на политическом языке сказал, что это их территория. Мы вас не просили туда залезать - отметил он

Несмотря на разногласия европейские лидеры остались довольными. 

Они улыбались, у них была очень высокая степень синхронности жестов - подытожил специалист

Напомним, Вашингтон поздравил Киев с успехом на нормандской встрече в Париже. В США отметили, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

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Теги: нормандские переговоры, мимика, жесты, Физиогномист
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    11.12.2019, 11:41
Оценка:  -3
fkrfyfan
А Путину то чего волноваться?
shk67    11.12.2019, 11:34
Оценка:  -1
shk67
Статисты гре_баные. Пиаряться!
Антибес    11.12.2019, 11:28
Оценка:  -2
Антибес
То же мне удивил!Кстати у малыша Зе с ногами тоже"нелады"были,когда они вчетвером в ряд за столом сидели)))))
Глод    11.12.2019, 11:06
Оценка:  +4
Глод
А чего Меркель и Макрону волноваться? Они же в конфликте не участвуют.
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