Эрнст признал, что в сюжете о сбитом Боинге МН17 допущена ошибка
Генеральный директор “Первого канала“ Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Боинге, который потерпел крушение над территорией Донбасса в 2014 году, была ложная информация. Об этом сообщает The New Yorker.
“Первый канал“ показал сюжет, где были использованы, якобы достоверные кадры запуска ракеты с истребителя. Как утверждали федеральные СМИ, материал им передал “американский эксперт“, сотрудничающий с западными спецслужбами.
Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не нарочно, - заявил Эрнст.
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На основании данного материала российские СМИ пытались обвинить Украину в том, что якобы украинский истребитель выпустил ракету по пассажирскому авиалайнеру.
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Я уже вижу, как "доктор" Геббельс (если бы дожил) заявлял бы на Нюрнбергском процессе в свое оправдание: "Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не нарочно"...