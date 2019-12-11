Эрнст признал, что в сюжете о сбитом Боинге МН17 допущена ошибка

Генеральный директор "Первого канала" признался, что в сюжете об авиакатастрофе Боинга MH17 была ложная информация.

Путин наградил Эрнста орденом За заслуги перед Отечеством в 2014 году wikipedia.org

Генеральный директор “Первого канала“ Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Боинге, который потерпел крушение над территорией Донбасса в 2014 году, была ложная информация. Об этом сообщает The New Yorker.

“Первый канал“ показал сюжет, где были использованы, якобы достоверные кадры запуска ракеты с истребителя. Как утверждали федеральные СМИ, материал им передал “американский эксперт“, сотрудничающий с западными спецслужбами.



Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не нарочно, - заявил Эрнст.

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На основании данного материала российские СМИ пытались обвинить Украину в том, что якобы украинский истребитель выпустил ракету по пассажирскому авиалайнеру.

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