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Эрнст признал, что в сюжете о сбитом Боинге МН17 допущена ошибка

Комментариев: 2
Генеральный директор "Первого канала" признался, что в сюжете об авиакатастрофе Боинга MH17 была ложная информация.
Путин наградил Эрнста орденом За заслуги перед Отечеством в 2014 году
Путин наградил Эрнста орденом За заслуги перед Отечеством в 2014 году
wikipedia.org

Генеральный директор “Первого канала“ Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Боинге, который потерпел крушение над территорией Донбасса в 2014 году, была ложная информация. Об этом сообщает The New Yorker

“Первый канал“ показал сюжет, где были использованы, якобы достоверные кадры запуска ракеты с истребителя. Как утверждали федеральные СМИ, материал им передал “американский эксперт“, сотрудничающий с западными спецслужбами. 


Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не нарочно, - заявил Эрнст.

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На основании данного материала российские СМИ пытались обвинить Украину в том, что якобы украинский истребитель выпустил ракету по пассажирскому авиалайнеру. 

Напомним, СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха  
 

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Теги: фейк, Россия, MH-17, Донбасс
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Комментариев (2)
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Graddfeydd    11.12.2019, 11:44
Оценка:  +1
Graddfeydd
Какие "люди"? Скот обыкновенный, лишнехромосомный - лживый рупор пропаганды террористического государства.

Я уже вижу, как "доктор" Геббельс (если бы дожил) заявлял бы на Нюрнбергском процессе в свое оправдание: "Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не нарочно"...
fulminate    11.12.2019, 11:40
Оценка:  +4
fulminate
Американский эксперт? А в головах ватников не начнется диссонанс? Ведь это пиндосы всеми силами пытались подставить россиюшку. И тут тебе на. Ракета с истребителя. А заявления представителей МО россии о набирающем высоту истребителе тоже из США делались?
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