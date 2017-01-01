Полиция в 11 странах задержала 33 участников чата для педофилов

Большинство участников чата в WhatsApp были задержаны в Испании, 14 из участников сами оказались несовершеннолетними.

Европол в 11 странах задержал 33 человека, которых подозревают в причастности к распространению детской порнографии через чат в WhatsApp. Об этом сообщает EFE в среду, 11 декабря.

Большинство из них - 17 человек - были задержаны в Испании. При чем, как отмечает агентство, 14 задержанных сами оказались несовершеннолетними.

По данным ВВС, аресты также были произведены в Уругвае, Великобритании, Эквадоре, Коста-Рике, Перу, Индии, Италии, Франции, Пакистане и Сирии. Полиция Испании вела расследование более двух лет после получения информации о существовании такого чата.

Отмечается, что часть контента в чате была "экстремальной", часть - законной, но не предназначенной для несовершеннолетних лиц.

Напомним, что ранее во Франции обнаружили 250 жертв хирурга-педофила. Хирург с 1991 по 2014 год подверг сексуальному насилию 250 человек. Теперь 184 из них готовы написать заявления.

Также сообщалось, что в Киеве педофил полгода развращал 6-летнего мальчика. Мужчина под предлогом купания ребенка систематически совершал развратные действия по отношению к малолетнему сыну своей сожительницы.

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