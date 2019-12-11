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Похороны Юрия Лужкова: экс-мэра Москвы отпоет патриарх Кирилл

Комментариев: 5
Юрия Лужкова похоронят завтра, 12 декабря.
Юрий Лужков
Юрий Лужков
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Прощание и отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря в Храме Христа Спасителя. 

Об этом сообщает Gazeta.

По предварительной информации Храм будет открыт с 07:00. Все желающие смогут проститься с бывшим мэром. Процедура прощания с Лужковым закончится в 14:00. Отпевание в 11:00 проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл собственной персоной.

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Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, в Европе умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Лужков умер в больнице Мюнхена, ему должны были провести операцию на сердце. Лужков скончался в возрасте 83 лет.

 

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Теги: Лужков, похороны, Кирилл
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Комментариев (5)
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Глод    11.12.2019, 12:56
Оценка:  0
Глод
Его убила немецкая медицина. Лечился бы в России - был бы жив.
Woodbrother    11.12.2019, 12:07
Оценка:  +1
Woodbrother
Х...ло в кепке по национальности еврей. Причем тут Гундяев ?
CasperW    11.12.2019, 12:12
Оценка:  +3
CasperW
А что вас смущает? Что табачный барыга и квартирный рейдер будет отпевать? По моему вполне скрепно, вера не главное на рассие
Глод    11.12.2019, 12:43
Оценка:  +2
Глод
Православный еврей.
CasperW    11.12.2019, 13:19
Оценка:  0
CasperW
После русскоязычных бандеровцев я уже ничему не удивляюсь
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