Похороны Юрия Лужкова: экс-мэра Москвы отпоет патриарх Кирилл

Юрия Лужкова похоронят завтра, 12 декабря.

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Прощание и отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря в Храме Христа Спасителя.

Об этом сообщает Gazeta.

По предварительной информации Храм будет открыт с 07:00. Все желающие смогут проститься с бывшим мэром. Процедура прощания с Лужковым закончится в 14:00. Отпевание в 11:00 проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл собственной персоной.

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Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, в Европе умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Лужков умер в больнице Мюнхена, ему должны были провести операцию на сердце. Лужков скончался в возрасте 83 лет.

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