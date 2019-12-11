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Гремят взрывы, черный дым до неба: В России произошло ЧП на заводе

Комментариев: 4
Рядом с очагом пожара находится станция с газовыми баллонами.
Гремят взрывы, черный дым до неба: В России произошло ЧП на заводе
© росСМИ
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Гремят взрывы, черный дым до неба: В России произошло ЧП на заводе
Информации о жертвах нет
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На заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге в Российской Федерации возник пожар в ангарах, на территории предприятия слышны взрывы.

Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

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Местные жители говорят, что рядом с очагом пожара находится станция с газовыми баллонами. Есть опасения, что огонь может перекинуться на эту территорию. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров, информации о пострадавших пока не поступало.

В российском МЧС заявляют, что на предприятии в Екатеринбурге взрываются бочки с краской.

Как сообщалось 27 августа, как отмечали эксперты, на военном полигоне в РФ взорвался ядерный реактор, а не ракета.

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Теги: Россия, пожар, взрывы
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Комментариев (4)
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WTF2_eбy_в_рот    11.12.2019, 12:25
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
что производите, срагули, что пиздeть здесь?
Coюзник    11.12.2019, 12:32
Оценка:  +1
Coюзник
Для России ничего ...
Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 12:41
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Странно. Ибо экспорт этого ничего в РФ около миллиарда долларов в год.
Кайдаш    11.12.2019, 12:20
Оценка:  +2
Кайдаш
Ну, шо там в Мокше?
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