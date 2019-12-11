Рядом с очагом пожара находится станция с газовыми баллонами.

Информации о жертвах нет

Гремят взрывы, черный дым до неба: В России произошло ЧП на заводе

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Гремят взрывы, черный дым до неба: В России произошло ЧП на заводе

На заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге в Российской Федерации возник пожар в ангарах, на территории предприятия слышны взрывы.

Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

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Местные жители говорят, что рядом с очагом пожара находится станция с газовыми баллонами. Есть опасения, что огонь может перекинуться на эту территорию. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров, информации о пострадавших пока не поступало.

В российском МЧС заявляют, что на предприятии в Екатеринбурге взрываются бочки с краской.

Как сообщалось 27 августа, как отмечали эксперты, на военном полигоне в РФ взорвался ядерный реактор, а не ракета.

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