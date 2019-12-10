Суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на стену

Попытка перераспределить средства, предназначенные для военного строительства, путем объявления чрезвычайного положения была незаконной, считает судья в Техасе.

Стена на границе США и Мексики

В США федеральный судья в городе Эль-Пасо, штат Техас, заблокировал решение администрации Дональда Трампа направить 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила газета The Washington Post в среду, 11 декабря.

Отмечается, что Белый дом планировал использовать эти средства для строительства около 280 километров стены на границе. Заблокированная сумма составляет примерно треть всего 10-миллиардного бюджета, заложенного на строительство заграждения.

В постановлении судьи отмечается, что попытка перераспределить средства, предназначенные для военного строительства, путем объявления чрезвычайного положения была незаконной.

Также представители округа Эль-Пасо утверждали, что стена вдоль границы нанесет непоправимый ущерб его репутации в качестве гостеприимного трансграничного места.

Напомним, что в июне федеральный суд в Калифорнии уже выносил вердикт, временно запрещающий Трампу использовать средства оборонного ведомства на строительство стены без одобрения Конгресса. Суд также постановил, что правительство не может воспользоваться деньгами, пока в различных судах оспаривается попытка Трампа воспользоваться бюджетом Пентагона.

Однако в июле Верховный суд США отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать средства Пентагона для строительства стены. Тогда речь шла о 2,5 млрд долларов.

Как известно, сооружение пограничной стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

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