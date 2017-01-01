Подсудимый пытался сбежать из суда через потолок

Мужчину арестовали по подозрению в убийстве сестры. Во время слушания в суде он попытался вылезти из клетки для подсудимых через потолок.

В Москве Леонид Грейсер, которого в суде обвиняют в убийстве сестры, попытался сбежать из клетки в зале суда через потолок. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Life Новости в среду, 11 декабря.



Грейсера били электрошокерами, но он все равно продолжал сопротивляться. В итоге его вернули обратно и отправили под арест на два месяца.

Напомним, что ранее во Львове задержанный сбежал из отделения с оружием копа. Для задержания беглеца во Львове и области объявили полицейскую операцию. Его удалось поймать.

Также сообщалось, что с балкона одесского отдела полиции выпрыгнул мужчина. Преступник выпрыгнул с балкона отдела полиции. Инцидент произошел ночью, сразу после задержания преступников.

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