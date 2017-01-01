В Индонезии крокодил перекусил мужчину пополам
В индонезийской провинции Южная Суматра крокодил перекусил рыбака пополам. Об этом сообщает CNN Индонезия.
Вместе с другими семью рыбаками 40-летний Сидик Камсено отправились ловить крабов в местной реке. Часть пути мужчины преодолели вместе, а затем разделились, пересев на небольшие лодки.
Вместе с товарищами Камсено не вернулся. Спустя сутки его тело, разорванное на две части, нашли в реке.
«Когда мы наконец нашли его, тело было уже разделено на две части», — утверждает глава второго региона
Работник национального парка Сембиланг Аффан Абсори предполагает, что рыбак стал жертвой крокодила. По его словам, в местной реке водится много диких животных и не раз замечены крупные рептилии.
Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил съел мужчину, искавшего шпинат. Также Корреспондент писал о том, что охотник принял крокодила за бревно и поплатился.
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