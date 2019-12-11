Главный олигарх Молдовы Плахотнюк просит убежища в Украине

Беглый олигарх одновременно просит убежища в Украине и США.

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Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк просит убежище в Украине. Об этом заявил мэр молдавского города Бельцы, влиятельный молдавский политик Ренато Усатый, пишет tv8.md.

По словам Усатого, Плахотнюк подал запрос на получение политического убежища в Украине некоторое время назад.

Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах, - заявил он.

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Усатый также уточнил, что Плахотнюк пока не может покинуть США, так как это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории. Также сообщается, что спецслужбы Молдовы выдали олигарху паспорт на чужое имя, объяснив это его участием в операции по спасению из плена молдавских заложников в Афганистане.

Для справки. Плахотнюк – крупнейший олигарх Молдовы и один из самых влиятельных политиков этой страны. Покинул Молдову в июне после отставки правительства Павла Филипа на фоне политического кризиса. Кризис разгорелся после того, как поддерживающие президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum объединились против Демократической партии Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. В то же время в августе Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Напомним, Молдова готовится к прекращению транзита газа из РФ через Украину. Действующий контракт с “Газпромом” на поставки голубого топлива истекает в 2019 году.

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