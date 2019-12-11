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В администрации Путина отреагировали на "ошибку" в сюжете об MH17

Комментариев: 1
Ошибка в сюжете об авиакатастрофе малазийского Боинга MH17 не подорвет доверие к "Первому каналу".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Дмитрий Песков
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Сюжет “Первого канала“ об авиакатастрофе малазийского Боинга MH17, в который “закралась ошибка“, не подорвет доверие к каналу со стороны властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть, - сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что “ошибка“ в сюжете, не является основанием для подрыва доверия к государственным каналам. Песков отметил, что при освещении катастрофы малазийского Боинга, “следует давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы“ – заметил пресс-секретарь.

Напомним, Эрнст признал, что в сюжете о сбитом Боинге МН17 допущена ошибка

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Теги: Песков, Эрнст, новости, фейк, ошибка
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 14:47
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Кремль сам же подставил свой телеканал, а теперь делает хорошую мину при плохой игре.
К слову, центральные каналы РФ - отстой полный. Лживая, всем остопиздевшая пропаганда вперемешку с огромным количеством рекламы и уверениями про благополучие российского народа.
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