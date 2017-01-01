Блогера посадили в тюрьму за попытку отобрать домен

Популярному блогеру захотелось получить доменное имя, которым владел другой человек. Хозяин домена продавать его не хотел, тогда блогер решил силой заставить его это сделать.

У блогера было более одного миллиона подписчиков instaplus.me

Американский Instagram-блогер Росси Лоратио Адамс II был приговорен к 14 годам лишения свободы за то, что хотел силой отобрать домен у другого пользователя, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.

Адамс имел более одного миллиона подписчиков в соцсети. Однако, он очень хотел получить доменное имя doitforstate.com, поскольку активно использовал хэштег #DoItForState, сделав его своим слоганом.

Домен принадлежал жителю штата Айова Итану Дейо, который сначала не хотел его продавать Instagram-блогеру, а потом запросил цену в 20 тысяч долларов.

Адамс посчитал, что это очень дорого и решил насилием заставить американца продать сайт.

Блогер нанял своего двоюродного брата, ранее судимого Шермана Хопкинса, проживавшего в приюте для бездомных. Адамс попросил, чтобы мужчина проник в дом Дейо и, угрожая тому пистолетом, заставил его передать домен.

Хопкинс вломился в дом к Итану Дейо в капроновых колготках на лице и в черных очках. У злоумышленника также с собой были пистолет и шокер.

В результате потасовки хозяин дома получил ранение в ногу, а незваный гость – несколько выстрелов в грудь. Оба мужчины остались живы.

Суд приговорил исполнителя к 20 годам лишения свободы, а заказчика, Росси Лоратио Адамса II, к 14-летнему тюремному сроку. Также он должен выплатить пострадавшему Итану Дейо компенсацию в размере девяти тысяч долларов.

Росси Лоратио Адамс II. Фото: justice.gov

Напомним, что самого популярного видеоблогера мира обокрали.

Также сообщалось, что "король Instagram" намерен бороться за пост президента США.



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