Рядом с Барселоной горит завод: есть риск утечки химикатов

Пожар начался утром на заводе по переработке отходов. На месте происшествия работают 20 пожарных бригад. Местным жителям советуют не выходить на улицу и не открывать окна.

В Испании в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес рядом с Барселоной начался масштабный пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов. Об этом сообщает La Vanguardia в среду, 11 декабря.

Пожар начался утром в среду. На место сразу прибыли 20 пожарных бригад. Огонь пока охватил все помещение завода, однако пострадавших нет. Все предприятия в районе пожара эвакуировали.

Власти активировали механизм гражданской защиты на случай утечки токсичных веществ и рекомендуют жителям ближайших районов не выходить из помещений и не открывать окна.

Сообщается, что облака густого черного дыма хорошо видны из разных уголков в радиусе пожара. О причинах возгорания пока не сообщается.

Si vives o trabajas cerca zona incendio en industria en #Montorn`es cierra puertas y ventanas para evitar molestias por humo. #plaseqcat #protecciocivil pic.twitter.com/9xJEWtmEW0 — Protecci'o civil (@emergenciescat) December 11, 2019

Напомним, что ранее Сидней затянуло дымом от лесных пожаров. Неподалеку от Сиднея горит лес, огненный фронт растянулся на 60 км, а дым фиксируется даже в 2000 км от побережья. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.

Также сообщалось, что в Судане при пожаре на фабрике погибли 24 человека. Инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов.

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