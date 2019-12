Time признал Грету Тунберг Человеком года

Американский журнал Time признал Человеком года шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом объявили в среду, 11 декабря, в эфире программы Today на телеканале NBC.

"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа Человеком года-2019 по версии Time, став таким образом самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", - заявил главный редактор Time, комментируя этот выбор.

Как известно, конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6