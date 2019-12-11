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Time признал Грету Тунберг Человеком года

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Шведская активистка стала самой молодой личностью, получившей звание Человек года за более чем 90 лет.
Грета Тунберг получила очередную награду
Грета Тунберг получила очередную награду

Американский журнал Time признал Человеком года шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом объявили в среду, 11 декабря, в эфире программы Today на телеканале NBC.

"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа Человеком года-2019 по версии Time, став таким образом самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", - заявил главный редактор Time, комментируя этот выбор.

Как известно, конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

 
За последний год 16-летняя шведская школьница получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.
 
За свою деятельность Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, известную как "альтернативный Нобель". Также она получила детскую премию мира.
 

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Теги: Человек года, Time, Грета Тунберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КимЧенПых    11.12.2019, 16:12
Оценка:  0
КимЧенПых
Гретая Тумба
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