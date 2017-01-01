В Берлине объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Ранее в ФРГ приняли широкий климатический пакет мер, предусматривающий к 2030 году не менее 100 млрд евро на охрану окружающей среды.

Сенат Берлина объявил климатическую чрезвычайную ситуацию для города, пишет в среду, 11 декабря, Euractiv.

Принятию такого решения предшествовало то, что социал-демократы (СДПГ) согласились подписать законопроект, представленный сенатором Реджиной Гюнтер от "зеленых", который был отложен на неделю.

Этот новый статус гарантирует, что во всех будущих законодательных актах будут учитываться проблемы изменения климата.

Подобное решение приняли уже 50 муниципалитетов в Германии, но Берлин стало первой федеральной землей, утвердившей его в качестве закона.

В сентябре в Германии приняли широкий климатический пакет мер, предусматривающий к 2030 году не менее 100 млрд евро на охрану окружающей среды.

На электростанции в Германии приходится около 2% мировых выбросов, которые являются причиной нагрева атмосферы Земли, таяния ледников, повышение уровня моря. Германия в этом году уже объявила об отказе от угля до 2038 года, но столкнулась с местным сопротивлением со стороны шахтерских регионов.

Как сообщалось, скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз, поэтому к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Напомним, спасти Землю от климатической катастрофы можно за $2,5 трлн. Эксперты озвучили цену, которая спасет Землю от негативных последствий изменения климата.

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