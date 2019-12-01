Китай лидирует по числу заключенных в тюрьмы журналистов

Самым распространенным обвинением, с которым сталкиваются журналисты во всем мире, остается антигосударственная деятельность.

В 2019 году 250 журналистов по всему миру были по приговору суда лишены свободы из-за своей профессиональной деятельности. Наибольшее число – как минимум 48 – оказались в тюрьме в Китае. Об этом говорится в ежегодном докладе некоммерческой организации Комитет по защите журналистов (CPJ), обнародованном в Нью-Йорке в среду, 11 декабря.

По данным CPJ, число журналистов, попавших в тюрьму за выполнение своей работы, в 2019 году во всем мире оставалось рекордно высоким. При этом Китай, "который усилил железную хватку в отношении прессы", обошел Турцию, возглавлявшую в прошлом году этот список. В 2019 году в Турции из-за своей профессиональной деятельности в тюрьму попали "только" 47 журналистов. Для сравнения в прошлом году их было 68.

После Китая, Турции, Саудовской Аравии и Египта "лидирующими тюремщиками" Комитет по защите журналистов назвал Эритрею, Вьетнам и Иран.

При этом НКО обращает внимание на новый тренд в области обвинений, выдвигаемых против журналистов, а именно: растущее число обвинений в распространении "ложных новостей", или "фейк-ньюз". Если в 2018 году CPJ зафиксировал 28 таких случаев, то в 2019 году – уже 30.

При этом самым распространенным обвинением, с которым сталкиваются журналисты во всем мире, остается антигосударственная деятельность.

В правительстве Китая, куда агентство Reuters обратилось за комментарием, заявили, что Комитет по защите журналистов, штаб-квартира которого находится в США, не заслуживает доверия. По словам представителя МИД КНР, в Поднебесной "царит верховенство права и никто не стоит выше закона".

Напомним, в 2018 году число журналистов, приговоренных к тюремным срокам за выполнение своей работы, по всему миру составило 255 человек.

Также сообщалось, что в течение 2018 года во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника СМИ. Это на 12 человек больше, чем в 2017 году. Самой опасной страной для журналистов стал Афганистан – там были убиты 16 представителей прессы. 11 человек стали жертвами нападений в Мексике, девять – в Йемене, восемь – в Сирии.

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