Несмотря на протесты. Французам готовят пенсионную реформу

Правительство страны представило пенсионную реформу, которую собираются внедрить с 2022 года.

На протесты по всей стране вышли сотни тысяч человек

Премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил, что закон о пенсионной реформе начнет действовать с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости.

Реформа коснется родившихся до 1975 года. Первое поколение, которого коснется реформа, - французы, выходящие на пенсию в 2037 году. При этом 70% их пенсий будет рассчитываться по старой системе, пояснил Филипп.

Поколение родившихся в 2004 году, тех, кому исполнится 18 лет в 2022 году, будет первым, полностью интегрированным в новую пенсионную систему, отметил он. Вместе с тем Филипп подтвердил, что официальный возраст выхода на пенсию - 62 года – не будет изменен. Он отметил, что в 2025 году поколения французов, которые больше 17 лет на пенсии, вступят в новую систему, сохранив свои права. С 2037 года часть их пенсии будет начисляться по новой системе. Филипп сообщил, что проект пенсионной реформы будет готов к концу года и представлен на заседании совета министров 22 января 2020 года и будет обсуждаться в парламенте в конце февраля следующего года. Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Ранее в Париже во время протестов задержали 90 человек . Во Франции более 800 тысяч человек вышли на уличные протесты против запланированной пенсионной реформы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet