Под Винницей из трудового рабства освободили 7 мужчин

Людей заставляли бесплатно работать на пилораме.

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Полицейские управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили преступную деятельность группы лиц в Бершадском районе Винницкой области, которые занимались трудовой эксплуатацией людей, заставляя бесплатно работать на пилораме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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11 декабря организатора сделки задержали с привлечением спецподразделения КОРД. Как сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, полицейскими установлено, что владельцы пилорамы, муж и жена, незаконно удерживают на предприятии людей, заставляют их бесплатно работать, применяя психологическое давление и физическое насилие. Люди работали на закрытой территории, контролировал их надзиратель.

"Следствием установлены два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих. Обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5 тысяч гривен. Зато за тяжкий труд потерпевшие денег не получали, а лишь скромные продукты", - отмечается в сообщении.

На момент прибытия полицейских на территории пилорамы находилось семеро рабочих, большинство из них не имели документов. Труд мужчин здесь незаконно использовали на протяжении нескольких месяцев.

Задержанным инкриминируется ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Расследование продолжается.

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