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Премьер Великобритании спрятался в холодильной камере от журналистов

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Британский премьер вместо того, чтобы ответить на вопрос репортера, предпочел скрыться от него в холодильнике предприятия, куда приехал с визитом.
Политик не пожелал ответить на простой вопрос
Политик не пожелал ответить на простой вопрос
independent.co.uk

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спрятался в холодильной камере от журналиста. Таким образом он пытался избежать ответа на неудобный вопрос, пишет The Daily Mirror.

Инцидент произошел на одном из молочных предприятий, где съемочная группа телевизионного ток-шоу Good Morning, Britain поджидала 55-летнего Джонсона.

Когда премьер-министр приехал, журналист подошел к нему и спросил, собирается ли политик прийти на их передачу в качестве гостя.

После этого, казалось бы, простого вопроса премьер замялся, потом сказал, что вернется через секунду и быстро зашел в холодильник со своей свитой.

 
Борис Джонсон. Кадр из видео 

Напомним, что британский премьер в этом году попал в десятку популярнейших в стране героев Хэллоуина.

Ранее мы писали, что Бориса Джонсона превратили в супергероя комиксов и фильмов Халка.
 

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Теги: курьез, премьер-министр, журналист, Великобритания, холодильник, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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