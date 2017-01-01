Премьер Великобритании спрятался в холодильной камере от журналистов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спрятался в холодильной камере от журналиста. Таким образом он пытался избежать ответа на неудобный вопрос, пишет The Daily Mirror.
Инцидент произошел на одном из молочных предприятий, где съемочная группа телевизионного ток-шоу Good Morning, Britain поджидала 55-летнего Джонсона.
Когда премьер-министр приехал, журналист подошел к нему и спросил, собирается ли политик прийти на их передачу в качестве гостя.
После этого, казалось бы, простого вопроса премьер замялся, потом сказал, что вернется через секунду и быстро зашел в холодильник со своей свитой.
Напомним, что британский премьер в этом году попал в десятку популярнейших в стране героев Хэллоуина.
Ранее мы писали, что Бориса Джонсона превратили в супергероя комиксов и фильмов Халка.
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