Еврокомиссия приняла "зеленое соглашение"

Европейское "зеленое соглашение" является приглашением для всех стран к участию. Этот документ предусматривает защиту экологии.

Европейская Комиссия приняла "зеленое соглашение", которое предусматривает меры для модернизации экономики и социальной сферы в целях преобразования Европы в "климатически дружественный" континент до 2050 года, сообщает в среду, 11 декабря, Укринформ.

Документ для обозрения журналистов о нововведении представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейское "зеленое соглашение ", с одной стороны, является нашим видением климатически-нейтрального континента к 2050 году, а с другой - очень конкретной дорожной картой достижения этой цели. Это 50 действий до 2050 года. Наша цель - примирить экономику с нашей планетой, найти баланс между путем, которым мы производим и потребляем, с ресурсами нашей планеты, и заставить такой подход работать для нашего народа ", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

"Зеленое соглашение", с одной стороны, имеет целью сокращение вредных выбросов, а с другой - заботу о создании новых рабочих мест и развитие инноваций.

"Европейское "зеленое соглашение" является широкой дорожной картой. Мы заботимся о биологическом разнообразии, о лесах, о сельском хозяйстве, о пищевой промышленности, о создании "зеленых" городов и "циркулярной" экономики. У нас еще нет всех ответов. Сегодня только начало нашего путешествия. Но для Европы это момент возможно сравнить с моментом первой высадки человека на Луне ", - отметила Президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что европейское "зеленое соглашение" является приглашением для всех к участию.

"Наши граждане меняют стиль своей жизни для того, чтобы защитить климат и планету. Поэтому "зеленое соглашение" говорит, что Европа стоит на их стороне. "Зеленое соглашение" - это то, чем мы обязаны перед нашими детьми. Поэтому мы не является обладателями этой планеты, мы лишь на время имеем ответственность перед ней, и сейчас пришло время действовать ", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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