Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Как утверждают российские СМИ, у актрисы парализована правая часть тела и восстановиться Заворотнюк уже никогда не сможет. Сейчас знаменитость возят на инвалидной коляске.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже три месяца проходит лечение в лучших больницах и реабилитационных центрах Москвы, однако улучшение ее состояния не наступает, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свой осведомленный источник.

У актрисы в левом полушарии образовалась опухоль и из-за этого развились патологии. Как передает Telegram-канал, у Заворотнюк сначала отнялась правая рука, а сейчас парализована вся правая сторона тела.

Отмечается, что артистке восстановиться уже вряд ли удастся.

Сейчас звезда сериала Моя прекрасная няня передвигается только на инвалидной коляске.

Родственники Заворотнюк по-прежнему отказываются сообщать прессе подробности ее здоровья.

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", - такое сообщение появилось в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки знаменитости, борющейся с онкологией.

Ранее мы писали, что украинская телеведущая Алла Мазур рассказала, что у нее диагностировали злокачественную опухоль.

Также напомним, что Toshiba разработала метод диагностики онкологических заболеваний, который позволяет определить рак по анализу крови с точностью до 99%.



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