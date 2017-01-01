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Евродипломаты раскритиковали открытие дела против Порошенко

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За Порошенко вступились депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс и экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
Евродипломаты раскритиковали открытие дела против Порошенко
Карл Бильдт/Twitter

Открытие нового уголовного производства ГБР в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко вызвало обеспокоенность среди депутатов Европарламента. Об этом на своем аккаунте в Twitter написал представитель Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.  

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“Я выражаю глубокую обеспокоенность тем, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Петра Порошенко за возможную госизмену в отношении комплекса мер по реализации Минских соглашений. Во что бы то ни стало нужно избежать политически мотивированных шагов“, - написал Пятрас Ауштрявичюс.

 

Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Фото - president.gov.ua

В свою очередь, экс-премьер Швеции Карл Бильдт назвал открытие производства против Порошенко “худшим проявлением Украины“

“Это Украина в самом худшем виде. Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Позор!“,- отметил Бильдт. 

Пятрас Ауштрявичюс/Twitter

Напомним, сегодня В ГБР подтвердили расследование возможной госизмены Порошенко.

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Теги: Порошенко, Карл Бильдт, Европарламент, Пятрас Ауштрявичюс, ГБР
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