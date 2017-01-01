Евродипломаты раскритиковали открытие дела против Порошенко
Открытие нового уголовного производства ГБР в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко вызвало обеспокоенность среди депутатов Европарламента. Об этом на своем аккаунте в Twitter написал представитель Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.
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“Я выражаю глубокую обеспокоенность тем, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Петра Порошенко за возможную госизмену в отношении комплекса мер по реализации Минских соглашений. Во что бы то ни стало нужно избежать политически мотивированных шагов“, - написал Пятрас Ауштрявичюс.
В свою очередь, экс-премьер Швеции Карл Бильдт назвал открытие производства против Порошенко “худшим проявлением Украины“
“Это Украина в самом худшем виде. Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Позор!“,- отметил Бильдт.
Напомним, сегодня В ГБР подтвердили расследование возможной госизмены Порошенко.
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