Закрытая встреча. Зачем Лавров ездил к Трампу

Президент США и глава МИД России встретились в Вашингтоне. По итогу встречи стороны по-разному интерпретировали ее содержание.

Со встречи в Нормандском формате в Париже министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в США. Там он за закрытыми дверями пообщался с Дональдом Трампом.

После встречи Трамп заявил, что призвал Россию не вмешиваться в американские выборы. А Лавров сказал, что об этом они вообще не говорили.

Так что же решал Лавров в США?

Говорилось об Украине

Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Сначала встретился с госсекретарем США Майком Помпео, а затем и с Трампом.

Помпео заявил, что тема Украины стала ведущей во время встречи с Лавровым.

"Мы провели довольно много времени, разговаривая об Украине. Это была главная часть наших разговоров. Министр Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные беседы. Я горжусь тем, что сделала эта администрация (США) для защиты суверенитета и безопасности этой страны", - сказал Помпео.

Он добавил, что "повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых по минским соглашениям".

С Трампом Лавров тоже говорил об Украине. Американский лидер призвал российского министра "урегулировать конфликт с Украиной".

Вопрос выборов

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа и Лаврова.

Сам Трамп в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и также написал, что одной из ее тем было "вмешательство в выборы".

Но Лавров опроверг заявление Белого дома. "Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве во внутренние дела США безосновательными.

Москва даже предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году, заявил глава МИД РФ. Однако администрация нынешнего президента США ответила отказом, посетовал Лавров.

Санкции

Как раз накануне визита Лаврова в американском Сенате включили санкции против российского газопровода Северный поток-2 в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.

"В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкций в отношении связанных с Россией трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток", - говорится в документе.

Как сообщил в Twitter один из инициаторов санкций сенатор Тед Круз, проект имеет поддержку в обеих палатах американского парламента. Санкции коснутся компаний, участвующих в проекте строительства, и руководства этих компаний. Они могут лишиться возможности получить американскую визу, а их транзакции, связанные с недвижимостью и активами в США, будут заблокированы.

Лавров утверждает, что санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока, заложенные в новый военный бюджет США, не остановят их строительство.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа продолжает дело администрации Барака Обамы по разрушению отношений США с Россией.

"Дело, начатое администрацией Барака Обама, продолжается. Но мы привыкли к такому роду нападкам, знаем, как реагировать на них. Уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся", – сказал он в Вашингтоне после переговоров.

Договор о вооружении

Еще одна тема для переговоров Лаврова с американским руководством - продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

«Мы предложили Вашингтону любые варианты продления этого договора», — рассказал он. По его словам, именно так можно описать суть переговоров о сокращении вооружений.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что теперь Вашингтон должен рассмотреть эти предложения. Ранее продлить договор «без всяких предварительных условий» предлагал президент Владимир Путин.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Стороны договорились сокращать стратегическое вооружение, чтобы спустя семь лет общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц.

Импичмент

Лавров говорит, что не обсуждал с Трампом тему импичмента. Глава МИД РФ также заявил, что «не следит за расписанием Конгресса», отвечая на вопрос о совпадении его визита в Вашингтон с днем, когда демократы выдвинули против Дональда Трампа обвинения для импичмента.

Без прорывов

Бывший посол США в России, эксперт Атлантического Совета Александр Вершбоу уверен, что «очень хорошая встреча» с Лавровым, как оценил ее президент Трамп в своем твите, вряд ли приведет к какому-то прорыву: «Президент США, видимо, хотел показать, что он по-прежнему открыт для диалога с Россией, но основным препятствием для такого диалога является Украина. Причем, как в смысле внешнеполитическом (Россия проявляет очевидное нежелание закончить свое присутствие в Донбассе), так и в смысле внутриполитическом (ведущееся сейчас расследование и подготовка импичмента). Помпео и сам сказал, что отношения осложнены многими факторами, поэтому возможностей для фундаментального их улучшения, мягко говоря, немного».

Александр Вершбоу видит иронию в том, что Лавров предложил в Вашингтоне подписать документ о недопустимости развязывания ядерной войны: «Призыв подписать документ о том, что мы не начнем ядерную войну против друг друга, может быть попыткой вдохнуть новую жизнь в слова Горбачева и Рейгана о том, что ядерную войну никогда нельзя выиграть, поэтому никогда нельзя начинать. Вполне возможно, что эта фраза действительно нуждается в подтверждении – особенно после недавней российской рекламы своих новых ядерных вооружений и разговоров об ограниченном применении тактического ядерного оружия».