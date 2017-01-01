По всей Дании проходит спецоперация из-за подготовки теракта
В Дании полиция проводит масштабную спецоперацию по всей стране из-за подозрения о возможной подготовке террористического акта. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Reuters.
Местная полиция заявляет, что по всей стране проходят операции, связанные с возможной подготовкой теракта по исламистским мотивам.
"В настоящее время полиция проводит масштабные действия", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что спецслужбы совместно с правоохранителями позже проведут пресс-конференцию.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах двух человек задержали по подозрению в подготовке теракта.
Также сообщалось, что в Турции задержаны 25 родственников аль-Багдади. Близкие террориста задержаны на территории Турции.
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