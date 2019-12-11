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Финляндия и Эстония запускают свой газопровод

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Стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро.
газопровод Balticconnector
газопровод Balticconnector
delfi.ee
 
На торжественных церемониях в Палдиски и Хельсинки в среду, 11 декабря, открыли эстонско-финский общий газопровод Balticconnector, пишет ЕП.
 
Газовое сообщение открыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Финляндии Саули Нийнистё.
 
Длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.
 
Газ будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. После завершения работы над газовыми коннекторами между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок российского Газпрома.
 
"Когда мы начали открывать рынок, цена на газ составляла 40 евро, и мы платили Газпрому примерно на 10 евро выше уровня цен в Западной Европе. Сегодня цена на газ составляет около 15 евро, и мы можем купить газ по той же цене, что и в Западной Европе. И именно поэтому мы разработали газовый рынок и инфраструктуру - чтобы создать региональный газовый рынок, открытый для конкуренции со многими игроками рынка", - пояснил председатель правления эстонской компании Elering Таами Вескимяги.
 
Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро, из них более 200 млн евро в проект вкладывает ЕС.
 
Как сообщалось, Болгария начала строить участок газопровода для транспортировки газа по второй ветке российского Турецкого потока в обход Украины.
 
Напомним, компания-оператор газопровода Северный поток-2 признала, что на его сооружение понадобится больше времени, чем заявлялось ранее.
 
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Теги: газ, Газпром, Финляндия, Эстония, транзит, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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