Польские экологи подали жалобу на разрешение Дании по СП-2
В тексте жалобы, в частности, утверждается, что прокладка газопровода якобы неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики.
Польские экологи направили жалобу на решение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода Северный поток - 2 к юго-востоку от острова Борнхольм, о чем свидетельствуют копии документов, направленных ТАСС в среду Апелляционным советом Дании по вопросам энергетики.
"Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе", - говорится в документе на шести страницах, подписанном президентом правления организации экологов Марией Станишевской.
Жалоба содержит семь пунктов. В тексте, в частности, утверждается, что прокладка газопровода якобы неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, оспариваются якобы неправильные формулировки ДЭА во время консультаций в рамках конвенции Эспо, нехватка времени для обжалования со стороны общественности, недостаток документации проекта.
В датских ведомствах сообщили, что данное заявление не приостанавливает разрешения, выданного ДЭА компании Nord Stream 2.
Ранее сообщалось, что запуск Северного потока 2 переносится.
Также 11 декабря в российском МИД заявили, что санкции США не остановят строительство и запуск Северного потока 2.
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