Украинка в Польше выбросила новорожденного ребенка в мусорник

Женщина родила ребенка прямо на работе в неработающем туалете, а затем выбросила его в мусорный контейнер.

Украинка в Польше получила 8 год тюрьмы за попытку убийства собственного ребенка, которого выбросила в мусорник на работе после рождения, сообщает в среду, 11 декабря, Польское радио.

"В конце прошлой недели Окружной суд в Люблине в Польше приговорил 37-летнюю гражданку Украины Надежду К. к восьми годам лишения свободы. Женщина родила девочку в туалете и выбросила младенца в пластиковый контейнер для мусора. К счастью, новорожденного ребенка удалось спасти", - говорится в сообщении.

Сама горе-мать отсутствовала во время оглашения приговора и у суда не возникло сомнений относительно ее намерений убить своего новорожденного ребенка.

"Надежда К. приехала в Польшу в июне 2018-го на заработки в связи с затруднительной материальной ситуацией в Украине. Женщина работала на временной легальной работе на предприятии по переработке фруктов и овощей в селе Милеюв в Люблинском воеводстве. По словам прокуратуры, период трудоустройство должен был завершиться в августе", - говорится в сообщении.

Женщина приехала в Польшу на восьмом месяце беременности, но скрывала свое состояние, надевая на себя много одежды, что было нормальным в ситуации, ведь работала в помещении с пониженной температурой. Сестра женщины, а также другие работницы подозревали, что она беременна, спрашивали ее об этом, но она все отрицала.

"По словам суда 25 июля Надежда К. во время работы в определенный момент пошла в туалет, где закрылась в неработающем туалете. Там она самостоятельно родила ребенка, перерезала ножницами пуповину, а новорожденного ребенка выбросила в мусорник. После рождения ребенка Надежда К. занялась собой, не интересуясь судьбой младенца", - говорится в сообщении.

Указано, что сестра Надежды К. пошла в туалет, ведь женщина долго отсутствовала. Там она увидела следы крови и свою сестру, поправлявшую на себе одежду.

"Сестра Надежды К. позвала других работниц, которые обнаружили в мусорке новорожденного ребенка. Женщины вызвали скорую. Девочку удалось спасти. Сейчас она находится в приемной семье", - добавили в СМИ.

Сообщается, что украинка во время судебного процесса выразила сожаление и раскаялась, хотя официально не призналась в совершении преступления. Суд вынес ей наиболее мягкий из возможных в этой ситуации приговор - восемь лет лишения свободы.